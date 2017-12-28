Электрокар Tesla Model 3 превысил заявленную максимальную скорость

Электрокар Tesla Model 3 разогнали до 228 км/час, при том, что заявленная максимальная скорость составляет 224 км/час.

Владелец автомобиля поделился своим достижением на странице Tesla Model 3 Road Trip.

Чтобы измерить скорость, мужчина использовал только бортовой компьютер, сообщает издание Faktom.ru.

Электромобиль Tesla Model 3 представлен этим летом. В полной комплектации он работает с 262-сильным мотором. Стартовая цена модели составляет $35 тыс.

17 ноября главный идейный вдохновитель компании Tesla Илон Маск представил общественности прототип электрического грузовика Tesla Semi Truck и нового спорткара, тоже осуществляющего движение на электричестве.

«На борту» футуристического грузовика действует полуавтономная система, она позволяет ему двигаться по трассе по полосе движения без участия водителя. Грузовик способен самостоятельно менять полосы.