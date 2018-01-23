Маск предложил лишить себя зарплаты в Tesla на 10 лет

Глава компании Tesla Илон Макс предложил лишить себя зарплаты на 10 лет, вместо этого он будет получать опционы на акции компании.

Об этом он заявил акционерам во вторник, 23 января, желая убедить в серьезности своих намерений по улучшению эффективности.

Для того чтобы Маск получил первую премию, рыночная капитализация компании должна вырасти до $100 млрд. Следующие награды он будет получать по мере роста капитализации Tesla на каждые $50 млрд, сообщает РБК.

Всего Маск намерен увеличить стоимость компании в 10 раз с нынешних $59,1 млрд.

6 января Илон Маск объявил в своем микроблоге о приеме на работу на самой большой в мире и самой технически продвинутой фабрике Tesla. Ее строят возле города Спаркс в пустыне американского штата Невада. На этом заводе будут выпускать аккумуляторные батареи и трансмиссию для электромобилей компании.