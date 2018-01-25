SpaceX объявила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy
Компания SpaceX объявила об успешном проведении огневого испытания ракеты-носителя Falcon Heavy.
«Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, мы еще на шаг ближе к первому тестовому полету», — говорится в Twitter компании.
11 января SpaceX во второй раз отменила плановое огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. Ракету строят для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс.
Ранее в январе представители компании SpaceX заявили о штатной работе ракеты-носителя Falcon 9 во время запуска секретного спутника правительства США Zuma.