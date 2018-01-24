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Илон Маск лишится гарантированной зарплаты в Tesla на 10 лет

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Гендиректор компании Tesla Илон Маск лишится всяческого гарантированного оклада и будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Выплата его [Маска] компенсации будет на 100% зависеть от выполнения запланированных показателей», — говорится в сообщении компании.

В течение ближайших 10 лет материальная компенсация Маску будет выплачиваться в форме передачи ему в собственность акций компании.

При этом первый транш Маск получит только после того, как капитализация Tesla, которая сейчас составляет $59 млрд, превысит $100 млрд. Каждый следующий транш будет перечисляться после того, как совокупная стоимость акций компании будет увеличиваться еще на $50 млрд. Таким образом, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме, Маск должен гарантировать увеличение капитализации Tesla до более чем $650 млрд.

В начале января Маск объявил в своем микроблоге в Twitter о приеме на работу на самой большой в мире и самой технически продвинутой фабрике Tesla. Ее строят возле города Спаркс в пустыне американского штата Невада.

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