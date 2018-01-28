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Илон Маск объявил о скором выходе нового огнемета стоимостью в $500

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Фото: boringcompany.com
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Основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколения, стоить такая «игрушка» будет $500.

«В случае зомби-апокалипсиса вы будете рады, что купили огнемет. Он сработает против целых полчищ живых мертвецов, либо мы вернем вам деньги», — пошутил Маск в Twitter

Также Маск уточнил, что данный огнемет отлично справляется с жаркой каштанов. 

 

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Янв 27, 2018 at 5:29 PST

На первой странице сайта сообщается, что это будут далеко не самые дешевые огнеметы, но зато они будут продаваться с «крутым стикером на стволе и удобно расположенной кнопкой».

В декабре Илон Маск написал в своем аккаунте в Twitter, что выпустит огнемет, если будет распродано 50 тыс. кепок The Boring Company стоимостью $20. Он также заявил, что «дети полюбят его».

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