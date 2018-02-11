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В «Роскосмосе» назвали причину переноса запуска ракеты «Союз-2.1а»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» перенесен на 13 февраля из-за сбоя в работе автоматики. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос». 

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к Международной космической станции (МКС) за 3,5 часа, как планировалось ранее, поэтому будет предпринята двухсуточная схема.

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