В «Роскосмосе» назвали причину переноса запуска ракеты «Союз-2.1а»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» перенесен на 13 февраля из-за сбоя в работе автоматики. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к Международной космической станции (МКС) за 3,5 часа, как планировалось ранее, поэтому будет предпринята двухсуточная схема.