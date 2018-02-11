Запуск «Прогресс МС-08» с космодрома Байконур перенесен на 13 февраля

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-08» с космодрома Байконур отложен на резервную дату. Он состоится во вторник, 13 февраля, сообщил журналистам источник в ракетно-космической отрасли.

«Предположительно, причиной нештатной ситуации стали проблемы в системе управления ракеты-носителя», — цитирует слова источника ТАСС.

Как уточняет источник «Интерфакса», корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к Международной космической станции (МКС) за 3,5 часа, как планировалось ранее, поэтому будет предпринята двухсуточная схема.

Ранее 11 февраля сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-08» по новой укороченной двухвитковой схеме.