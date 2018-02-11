Прямой эфир

Грузовой корабль «Прогресс МС-08» впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме

0
Фото: РИА Новости/Олег Урусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-08» по новой укороченной двухвитковой схеме. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс» стартует с космодрома Байконур 11 февраля. Запуск намечен на 11:59 мск. МКС корабль должен достичь в тот же день в 15:25 мск.

Как рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьёв, новая схема позволит экономить примерно треть топлива.

В октябре 2017 года по укороченной схеме планировали отправить «Прогресс МС-07», однако запуск был отменен автоматикой.

«Прогресс МС-07» добрался до станции за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. По ней был отправлен «Прогресс» в 2012 году.

Первый пилотируемый полет по этой схеме был совершен 29 марта 2013 года. От старта до стыковки проходит около 50 часов.

11 февраля «Прогресс МС-08» должен будет доставить на МКС 1,39 тыс. кг сухих грузов, 890 кг топлива, 420 кг воды и 46 кг сжатого воздуха в кислородных баллонах.

1 февраля портал iz.ru сообщил, что в 2018 году с космодрома Восточный будут произведены два запуска спутников «Метеор-М» и «Канопус».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Общество плоской Земли не убедил запуск в космос Tesla Roadster
Илон Маск опубликовал последнее фото автомобиля Tesla Roadster в космосе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017