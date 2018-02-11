Грузовой корабль «Прогресс МС-08» впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме

Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-08» по новой укороченной двухвитковой схеме. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс» стартует с космодрома Байконур 11 февраля. Запуск намечен на 11:59 мск. МКС корабль должен достичь в тот же день в 15:25 мск.

Как рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьёв, новая схема позволит экономить примерно треть топлива.

В октябре 2017 года по укороченной схеме планировали отправить «Прогресс МС-07», однако запуск был отменен автоматикой.

«Прогресс МС-07» добрался до станции за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. По ней был отправлен «Прогресс» в 2012 году.

Первый пилотируемый полет по этой схеме был совершен 29 марта 2013 года. От старта до стыковки проходит около 50 часов.

11 февраля «Прогресс МС-08» должен будет доставить на МКС 1,39 тыс. кг сухих грузов, 890 кг топлива, 420 кг воды и 46 кг сжатого воздуха в кислородных баллонах.

1 февраля портал iz.ru сообщил, что в 2018 году с космодрома Восточный будут произведены два запуска спутников «Метеор-М» и «Канопус».