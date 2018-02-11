СМИ назвали возможное время запуска ракеты «Союз-2.1а»

Специалисты на космодроме Байконур изучают возможность замены бортового компьютера на ракете-носителе «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08», запуск которой перенесен на 13 февраля.

«Ориентировочно запуск может быть назначен на 13 февраля в 11:13 мск», — уточнил время пуска источник «Интерфакса».

По его словам, есть большая вероятность того, что потребуется замена бортового компьютера «Союза-2.1а» или корректировка его программного обеспечения с последующей загрузкой.

«Сейчас этот вопрос изучается», — отметил собеседник агентства.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что на старте ракеты прошла команда на автоматическое выключение двигателей. По предварительным данным, корабль уже не сможет причалить к Международной космической станции (МКС) за 3,5 часа, как планировалось ранее.