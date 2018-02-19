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«Роскосмос» готов обсудить предложения бизнеса по использованию МКС

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Фото: nasa.gov
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Госкорпорация «Роскосмос» готова обсуждать предложения бизнеса по использованию российского сегмента Международной космической станции (МКС), в том числе передачу группе компаний S7.

В госкорпорации подчеркнули, что идея взять российский сегмент МКС в концессию, которую в интервью «Известиям» высказал гендиректор компании S7, в целом соответствует перспективам «Роскосмоса» о перспективах исследования космического пространства.

«Роскосмос» рассмотрит предложения компании S7 по возможной совместной эксплуатации российского сегмента МКС, когда они поступят, сообщили «Известиям» в госкорпорации.

В S7 отмечают, что документально оформленное предложение предварительно может быть сделано «Роскосмосу» уже в 2018 году. К его разработке планируется привлечь ракетно-космические отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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