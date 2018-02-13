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Грузовой корабль «Прогресс МС-08» вышел на промежуточную орбиту

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Фото: roscosmos.ru
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» и вышел на траекторию полета к МКС.

Ракету планировали запустить 11 февраля, однако на старте пришла команда на автоматическое выключение двигателей и пуск перенесли.

Корабль достигнет станции спустя двое суток — в 13:45 мск 15 февраля. 

«Прогресс МС-08» должен доставить на МКС 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива, 420 кг воды и 46 кг кислорода в баллонах.

Кроме того, корабль привезет летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных.

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