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Общество плоской Земли не убедил запуск в космос Tesla Roadster

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Фото: REUTERS/SpaceX
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Общество плоской Земли не убедил запуск в космос Tesla Roadster, его члены продолжают отстаивать свою точку зрения на мироздание.

Информацию об этом опубликовал Independent в пятницу, 9 февраля.

«Люди, которые верят, что Земля — шар, потому что «они видели машину в космосе в интернете», должны быть новым воплощением «Это правда, я видел это по телевизору!». Это слабый аргумент. Почему мы должны верить, что любая частная компания будет сообщать правду», — цитирует издание Twitter сторонников плоской Земли.

Спор с основателем американской компании Space X Илоном Маском у членов общества плоской Земли начался 30 ноября, когда Маск спросил, почему есть общество плоской Земли, но нет общества плоского Марса, а ему ответили, что Марс круглый, как можно заметить, в отличие от Земли.

25 ноября портал iz.ru сообщил о том, что американец Майк Хьюз не смог добиться разрешения на полет на своей самодельной ракете, который он намеревался совершить с целью проверки теории о плоской Земле.

61-летний житель штата Калифорния на протяжении нескольких лет у себя в гараже собирал ракету, на которой Хьюз хотел совершить полет и проверить, действительно ли наша планета круглая.

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