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Маск анонсировал поездку беспилотного Tesla через всю Америку

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Фото: Global Look Press/Alexis Georgeson/Tesla Motors
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Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что новейший автопилот одного из электрокаров испытают поездкой через все США. По словам Маска, путешествие беспилотного автомобиля начнется через 3–6 месяцев.

Главная цель испытания — доказать целесообразность развития автопилота.

Идеей о пересечении США электрокаром без водителя Маск поделился еще в 2017 году. Однако ее реализацию отложили из-за того, что разработчики не успели подготовить необходимое для длительной поездки программное обеспечение.

«Я доволен прогрессом, достигнутым в области программирования нейронных сетей», — цитирует Маска TechCrunch.

Так предприниматель прокомментировал развитие искусственного интеллекта автопилота.

Другие детали пока не разглашаются. Неизвестно, будет ли в момент поездки в машине находиться водитель и какой именно маршрут выберет компания Tesla.

Как отметили эксперты, эта идея Маска совсем не кажется фантастической после запуска автомобиля в космос.

6 февраля портал iz.ru сообщал, что спортивный электрокар вишневого цвета Tesla Roadster был запущен в космос в качестве полезной нагрузки ракеты Falcon Heavy.

За рулем машины находится манекен в скафандре.

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