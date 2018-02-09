Маск анонсировал поездку беспилотного Tesla через всю Америку

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что новейший автопилот одного из электрокаров испытают поездкой через все США. По словам Маска, путешествие беспилотного автомобиля начнется через 3–6 месяцев.

Главная цель испытания — доказать целесообразность развития автопилота.

Идеей о пересечении США электрокаром без водителя Маск поделился еще в 2017 году. Однако ее реализацию отложили из-за того, что разработчики не успели подготовить необходимое для длительной поездки программное обеспечение.

«Я доволен прогрессом, достигнутым в области программирования нейронных сетей», — цитирует Маска TechCrunch.

Так предприниматель прокомментировал развитие искусственного интеллекта автопилота.

Другие детали пока не разглашаются. Неизвестно, будет ли в момент поездки в машине находиться водитель и какой именно маршрут выберет компания Tesla.

Как отметили эксперты, эта идея Маска совсем не кажется фантастической после запуска автомобиля в космос.

6 февраля портал iz.ru сообщал, что спортивный электрокар вишневого цвета Tesla Roadster был запущен в космос в качестве полезной нагрузки ракеты Falcon Heavy.

За рулем машины находится манекен в скафандре.