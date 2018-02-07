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Маск опубликовал видео с Tesla Roadster на орбите

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Глава компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, на котором запечатлен полет его автомобиля Tesla Roadster на орбите.

Данное авто из личной коллекции Маска было использовано в качестве полезной нагрузки при старте новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую успешно запустили 6 февраля.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O

«Изображение из Центра управления полетом SpaceX. Совершенно очевидно, что на орбите вокруг Земли оказался автомобиль», –– написал Маск в комментарии к видео.

За рулем машины находится манекен в космическом скафандре, а на приборной панели размещена надпись «Без паники!».

Накануне старта Falcon Heavy Маск рассказал, зачем отправил в космос автомобиль.

«Просто так, –– сказал глава SpaceX. –– Многие не понимают, почему нужно направлять автомашину в направлении к Марсу. Для этого нет никакого конкретного повода. Это делается просто так и чтобы вызвать интерес у общественности», –– цитирует его CNN.

Ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 23:45 мск. Запуск состоялся на полтора часа позже запланированного времени из-за сильного ветра в районе стартовой площадки.

Ракета создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Илон Маск предложил генетически модифицировать людей ради жизни на Марсе.

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