Ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Американская компания SpaceX произвела во вторник, 6 февраля, первый запуск своей новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

Пуск, произошедший в 23:45 мск, является тестовым и осуществляется в беспилотном режиме. Он состоялся на полтора часа позже запланированного времени из-за сильного ветра в районе стартовой площадки.

Falcon Heavy, созданная на базе ракеты-носителя Falcon 9, представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями.

Суммарная тяга 27 двигателей составляет более 2,2 тыс. т. Ракета, по расчетам, способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 т.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, Falcon Heavy открывает для США эру пилотируемых путешествий, в частности к Марсу.