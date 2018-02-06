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Отложен первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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На полтора часа отложен запуск новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, старт может состояться во вторник не ранее 15:05 (23:05 мск).

Ранее во вторник инженер, изобретатель, глава частной американской космической компании SpaceX Илон Маск сообщил о возможности задержки запуска сверхтяжелой ракеты из-за сильного ветра в районе старта.

Миссия Falcon Heavy достаточно необычна — ракета должна вывести на орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Rodster из личной коллекции Илона Маска. Основатель SpaceX опубликовал анимацию старта сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Falcon Heavy представляет собой фактически три ракеты, она способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 т.

В конце января SpaceX объявила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy.

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