Отложен первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

На полтора часа отложен запуск новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, старт может состояться во вторник не ранее 15:05 (23:05 мск).

Ранее во вторник инженер, изобретатель, глава частной американской космической компании SpaceX Илон Маск сообщил о возможности задержки запуска сверхтяжелой ракеты из-за сильного ветра в районе старта.

Upper atmosphere winds currently 20% above max allowable load. Holding for an hour to allow winds to diminish. #FalconHeavy — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Миссия Falcon Heavy достаточно необычна — ракета должна вывести на орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Rodster из личной коллекции Илона Маска. Основатель SpaceX опубликовал анимацию старта сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Falcon Heavy представляет собой фактически три ракеты, она способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 т.

В конце января SpaceX объявила об успешном испытании ракеты Falcon Heavy.