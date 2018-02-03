Илон Маск переименовал огнеметы в «неогнеметы»
Глава американской компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы от «зомби-апокалипсиса» в «неогнеметы».
Как сообщает информагентство «РИА Новости», изобретатель сделал такой ход, чтобы избежать проблем на таможне.
«Теперь таможенные проблемы решены», — написал Маск в своем микроблоге.
Customs problem solved! pic.twitter.com/6D0Fbm8NFI— Elon Musk (@elonmusk) 3 февраля 2018 г.
Ранее портал iz.ru сообщал, что Илон Маск распродал все огнеметы по предзаказу.