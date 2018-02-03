Илон Маск переименовал огнеметы в «неогнеметы»

Глава американской компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы от «зомби-апокалипсиса» в «неогнеметы».

Как сообщает информагентство «РИА Новости», изобретатель сделал такой ход, чтобы избежать проблем на таможне.

«Теперь таможенные проблемы решены», — написал Маск в своем микроблоге.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Илон Маск распродал все огнеметы по предзаказу.