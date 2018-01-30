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Илон Маск за три дня продал огнеметов на $5 млн

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Фото: REUTERS
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что за три дня продал 10 тыс. огнеметов на общую сумму в $5 млн. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Когда произойдет зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели огнемет. Работает против нежити. Либо же мы вернем ваши деньги», — написал Маск 28 января, а самого себя окрестил «защитником от зомби» (Zombie defender).

Накануне Маск сообщил, что с момента публикации объявления было продано 10 тыс. огнеметов. Цена одного огнемета составляет $500. При этом в нее не входят налоги и стоимость доставка. В итоге покупка огнемета обойдется в $700.

 

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Янв 27, 2018 at 5:29 PST

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