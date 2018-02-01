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Илон Маск распродал безопасные огнеметы за неделю

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Yan Han
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Изобретатель и основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что 20 тыс. доступных по предзаказу безопасных огнеметов нового поколения по $500 за штуку распроданы.

«Огнеметы проданы», — говорится в сообщении в микроблоге бизнесмена. Маск добавил, что ко всем проданным огнеметам будет прилагаться бесплатный огнетушитель.

Предприниматель объявил о начале продаж огнемета в минувшую субботу, разместив ссылку на сайт производящей их компании The Boring Company. Таким образом, все огнеметы были распроданы менее чем за неделю.

Кроме того, Маск разместил в Instagram видео, на котором он пробует огнемет в действии в закрытом помещении. Пламя из ствола вырывается не более чем на 30 см.

«Наш дизайн — это максимум радости при минимальной опасности. Меня нож для стейка испугал бы больше», — отметил изобретатель.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Илон Маск запустил свой автомобиль на Марс.

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