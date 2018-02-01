Илон Маск распродал безопасные огнеметы за неделю
Изобретатель и основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что 20 тыс. доступных по предзаказу безопасных огнеметов нового поколения по $500 за штуку распроданы.
«Огнеметы проданы», — говорится в сообщении в микроблоге бизнесмена. Маск добавил, что ко всем проданным огнеметам будет прилагаться бесплатный огнетушитель.
Flamethrowers sold out— Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.
Предприниматель объявил о начале продаж огнемета в минувшую субботу, разместив ссылку на сайт производящей их компании The Boring Company. Таким образом, все огнеметы были распроданы менее чем за неделю.
Кроме того, Маск разместил в Instagram видео, на котором он пробует огнемет в действии в закрытом помещении. Пламя из ствола вырывается не более чем на 30 см.
Don’t do this. Also, I want to be clear that a flamethrower is a super terrible idea. Definitely don’t buy one. Unless you like fun.
Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Янв 27, 2018 at 5:29 PST
«Наш дизайн — это максимум радости при минимальной опасности. Меня нож для стейка испугал бы больше», — отметил изобретатель.
Ранее портал iz.ru сообщал, что Илон Маск запустил свой автомобиль на Марс.