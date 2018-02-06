Названо предварительное время пуска ракеты-носителя Falcon Heavy

Запуск новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy предварительно произойдет в 15:45 по местному времени (23:45 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Spaceflight.com и представителей компании SpaceX.

Ранее старт был запланирован на 15:05 (23:05 мск). Сообщается, что запуск отложен в связи с сильным ветром в верхних слоях атмосферы. О возможных задержках ранее заявлял и изобретатель, глава частной американской космической компании SpaceX Илон Маск.

На данный момент происходит заправка ракеты-носителя сжатым гелием и азотом. Окончательное время запуска с мыса Канаверал будет принято за несколько минут до начала последнего этапа заправки ракеты топливом.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и фактически представляет собой три ракеты. Она способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 т. Два боковых сегмента должны совершить посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента совершит посадку на платформу в Атлантическом океане. Миссия Falcon Heavy достаточно необычна — ракета должна вывести на орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Rodster из личной коллекции Илона Маска.