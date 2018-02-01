С космодрома Восточный запущена ракета «Союз-2.1а»

С космодрома Восточный в Амурской области запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и еще девятью аппаратами иностранного производства.

Ракета запущена в соответствии с графиком в 11:07 по местному времени (05:07 по Москве). Запуск стал третьим в истории космодрома.

Первый запуск с космодрома, строящегося с 2012 года, состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета «Союз-2.1а» с новым блоком выведения «Волга» доставила на орбиту российские космические аппараты «Аист-2Д», научный спутник МГУ «Михайло Ломоносов» и наноспутник SamSat-218Д.