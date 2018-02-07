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Маск хочет генетически модифицировать людей для жизни на Марсе

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Фото: Global Look Press/Yan Han/Xinhua
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Американский миллиардер, глава компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск предложил изменять генетическую структуру людей ради жизни на Марсе. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, это поможет выдержать воздействие радиации и отсутствие гравитации.

Специалисты уже начали исследовать воздействие больших доз радиации на больных раком. Предполагается, что на основе этих исследований можно будет «редактировать» человеческие гены и делать людей более устойчивыми к различным условиям.

Маск отметил, что обычные люди не смогут долго справляться с жизнью в космосе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на орбите Луны построят станцию для высадки людей.

Проект носит название «Ворота в дальний космос» (Deep Space Gateway). Сборка станции намечена на середину 20-х годов. Шлюзовый модуль станции должна будет изготовить Россия.

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