Установлен рекорд пребывания в российских скафандрах в открытом космосе

Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили рекорд пребывания в российских скафандрах в открытом космосе.

«Побит рекорд 2013 года. Космонавты провели в российских скафандрах в открытом космосе более 8 ч 7 мин.», — объявил диктор трансляции в Центре управления полетами.

Россияне превысили запланированное время выхода в космос в связи с работами по монтажу нового приемника на антенну модуля «Звезда» Международной космической станции.

Выход начался в 18:35 и был изначально рассчитан на 6 ч 40 мин. На первом этапе космонавты демонтировали старый приемник антенны, который проработал в космосе 17 лет.

Ранее сообщалось, что РАН внесла в программу фундаментальных космических исследований на 2018 год задачу объяснить непонятные колебания светимости звезды Табби в созвездии Лебедя.