Разгонный блок «Фрегат» с 11 спутниками вышел на промежуточную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» в ходе третьего пуска с космодрома Восточный.

Ракета стартовала в 5:07 мск. «Канопусы» выведут на расчетную орбиту высотой около 510 км в 6:12 мск. В 7:50 на орбитах будут все 11 спутников.

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако он был перенесен после неудачного второго пуска, когда был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов.

Ранее сообщалось, что тестирование систем возвращения космонавтов с Луны начнется в России в 2018 году. Испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором космонавты будут летать на околоземную орбиту и Луну, пройдут под Феодосией.



