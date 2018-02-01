Прямой эфир

Разгонный блок «Фрегат» с 11 спутниками вышел на промежуточную орбиту

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разгонный блок «Фрегат» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» в ходе третьего пуска с космодрома Восточный.

Ракета стартовала в 5:07 мск. «Канопусы» выведут на расчетную орбиту высотой около 510 км в 6:12 мск. В 7:50 на орбитах будут все 11 спутников.

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако он был перенесен после неудачного второго пуска, когда был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов.

Ранее сообщалось, что тестирование систем возвращения космонавтов с Луны начнется в России в 2018 году. Испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором космонавты будут летать на околоземную орбиту и Луну, пройдут под Феодосией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Частная компания Rocket Lab провела первый успешный пуск ракеты
Ученые сменили место посадки российской станции «Луна-25»


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017