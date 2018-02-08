Илон Маск опубликовал последнее фото автомобиля Tesla Roadster в космосе

Глава компании SpaceX опубликовал на своей странице в Instagram последнее фото своего спорткара Tesla Roadster, который был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли новейшей сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.

Сейчас авто движется к поясу астероидов в сторону Марса.

Спортивный электрокар вишневого цвета был запущен в космос в качестве полезной нагрузки ракеты Falcon Heavy.

По словам Маска, теперь авто будет путешествовать в космосе миллиарды лет.

За рулем машины находится манекен в скафандре, а на приборной панели размещена надпись «Без паники!».

Ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 23:45 мск. После выведения авто на орбиту космический грузовик должен был приземлиться на плавучую платформу в океане. Успешно осуществить посадку смогли только два разгонных блока из трех.