Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy не смог приземлиться

Первая ступень центрального разгонного блока новейшей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смогла приземлиться в установленном месте –– на плавучей платформе в Атлантическом океане. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск на конференции по итогам запуска.

Разгонный блок рухнул в океан на скорости 483 км/ч всего в 100 м от места запланированной посадки на мысе Канаверал.

При этом два боковых ускорителя успешно приземлились и могут использоваться для дальнейших пусков.

6 февраля ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 23:45 мск. Эта ракета в настоящий момент является самой мощной из всех существующих, она создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя.

Falcon Heavy вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.

Автомобиль с пассажиром-манекеном Starman останется в космосе, по словам Маска, на миллиарды лет.

При этом на вопрос, почему он запустил в космос автомобиль, американский миллиардер ответил, что сделал это «просто так».

