Прямой эфир

Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy не смог приземлиться

0
Фото: REUTERS/Thom Baur
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая ступень центрального разгонного блока новейшей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смогла приземлиться в установленном месте –– на плавучей платформе в Атлантическом океане. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск на конференции по итогам запуска.

Разгонный блок рухнул в океан на скорости 483 км/ч всего в 100 м от места запланированной посадки на мысе Канаверал.

При этом два боковых ускорителя успешно приземлились и могут использоваться для дальнейших пусков.

6 февраля ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 23:45 мск.  Эта ракета в настоящий момент является самой мощной из всех существующих, она создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя.

Falcon Heavy вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.

Автомобиль с пассажиром-манекеном Starman останется в космосе, по словам Маска, на миллиарды лет.

При этом на вопрос, почему он запустил в космос автомобиль, американский миллиардер ответил, что сделал это «просто так».

Разработка и запуск космического грузовика обошлись SpaceX более чем в $500 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские космонавты провели ювелирную операцию в открытом космосе
Маск хочет генетически модифицировать людей для жизни на Марсе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017