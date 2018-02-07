Трамп поздравил Маска с запуском Falcon Heavy

Президент США Дональд Трамп поздравил главу компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска с успешным запуском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

«Поздравляю Илона Маска и компанию SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение, наряду с успехами коммерческих и международных партнеров NASA, продолжает демонстрировать американскую изобретательность во всей красе!» — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter. К сообщению прикреплена видеозапись пуска.

Напомним, ракета-носитель 6 февраля стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) в 15:45 по местному времени (23:45 мск). Falcon Heavy фактически представляет собой три ракеты. Предполагалось, что все три сегмента приземлятся в заранее установленных местах. Однако первая ступень центрального разгонного блока рухнула в 100 м от места запланированной посадки — на плавучей платформе в Атлантическом океане. При этом два боковых ускорителя успешно приземлились и могут быть использованы для дальнейших пусков.

Falcon Heavy вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster, который использовался в качестве полезной нагрузки при старте. За рулем авто находится манекен в космическом скафандре, а на приборной панели написано «Без паники!». При этом, по словам миллиардера, причиной запуска машины в космос было желание «вызвать интерес у общественности».

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Автомобиль останется в космосе на миллиарды лет. Разработка и запуск космического грузовика обошлись SpaceX более чем в $500 млн.