Трамп поздравил Маска с запуском Falcon Heavy

Президент США Дональд Трамп поздравил главу компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска с успешным запуском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

«Поздравляю Илона Маска и компанию SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение, наряду с успехами коммерческих и международных партнеров NASA, продолжает демонстрировать американскую изобретательность во всей красе!» — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter. К сообщению прикреплена видеозапись пуска.

Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK