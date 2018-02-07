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Маск раскрыл причины крушения центрального блока Falcon Heavy

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Фото: REUTERS/SpaceX
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Владелец компании SpaceX Илон Маск рассказал о причинах крушения центрального ускорителя сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. 

«Боковые ускорители удачно приземлились, а центральный не смог сбросить скорость до необходимых показателей и упал в Атлантический океан рядом с запланированным местом посадки», — цитирует изобретателя издание Engadget

По словам Маска, ускоритель падал со скоростью около 500 км/ч. Причиной аварии стало то, что в центральном блоке закончилось топливо, которое бы смогло запустить двигатели и позволить совершить удачную посадку.

«В итоге из трех двигателей запустился один», — отметил глава компании. 

Маск также добавил, что у SpaceX есть видео с крушением, на которое будет «забавно посмотреть». 

Также на ракете находился спортивный автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета в качестве полезной нагрузки. Он уже покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. За рулем спорткара находится манекен в скафандре SpaceX. 

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Маска с успешным запуском.

 

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