Продукты для космонавтов стали упаковывать в новую тару

С конца 2018 года на МКС начнут отправлять продукты, упакованные в емкости из ламистера. Это алюминиевая фольга, ламинированная полипропиленовой пленкой. Ранее продукты для космонавтов упаковывали в консервные банки, пишет газета «Известия».

Упаковка из ламистера более легкая, что позволит снизить стоимость доставки продуктов для космонавтов на орбиту.

«Если новая упаковка будет легче, это выгоднее. Другой вопрос — удобство ее использования в условиях невесомости. Открывая шпроты за новогодним столом, вы предпринимаете усилия, чтобы не разбрызгать масло. То же и в космосе — мы всегда пытаемся придержать салфеткой крышку, чтобы брызги не летели по станции», — сказал космонавт Александр Самокутяев.

В НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИ ППиСПТ) рассказали, что уже начали паковать часть продуктов для космонавтов в ламистер.

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Продукты для космонавтов упакуют в ламистер