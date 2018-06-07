Путин пообещал подумать над индексацией пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе низкооплачиваемым специалистам. Об этом он заявил в ходе «Прямой линии».

Российский лидер отметил, что во времена Советского Союза пенсии работающим пенсионерам не выплачивались, и так сложилось, что правительство сохранило этот принцип по сегодняшний день.

«Над этим, безусловно, нужно подумать. Прежде всего потому, что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует значительный дефицит кадров», — подчеркнул глава государства.

В качестве примера президент привел пенсионеров, работающих в больницах, детских садах, и других работников социальной сферы.

Ранее президент отметил, что с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста в России. По его словам, ключевая задача пенсионной реформы — повышение доходов и благосостояния пенсионеров.