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Путин высказался о повышении пенсионного возраста в России

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста в России. Об этом он заявил во время «прямой линии» в четверг, 7 июня.

«Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал глава государства.

Он добавил, что одна их ключевых задач пенсионной реформы — повышение доходов и благосостояния пенсионеров. «Какие меры будут предложены правительством, вы должны узнать в ближайшее время», — подчеркнул Путин.

5 июня РБК сообщил о совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева, на котором будут обсуждаться варианты повышения пенсионного возраста. Речь идет о двух сценариях: согласно одному из них мужчины будут работать до 65 лет, женщины — до 60. Второй вариант — 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Также рассматривается возможность более раннего выхода на пенсию, но с сокращением выплат.

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