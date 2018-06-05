СМИ узнали о трех вариантах повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет во вторник совещание по вопросу повышения пенсионного возраста, где ему предложат три варианта решения данного вопроса.

Как рассказали источники газеты РБК, с основным докладом выступит министр труда Максим Топилин. Он предложит два варианта повышения границ выхода на пенсию.

Первый сценарий предполагает возраст выхода на пенсию для мужчин — 65 лет, для женщин — 60 лет. Второй вариант — 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. В самом Минтруде отказались прокомментировать эту информацию.

Третий подход предложит Минфин. По словам собеседников газеты, ведомство предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет. В Минфине эти параметры не подтвердили.

Также источник издания рассказал, что на совещании у Медведева могут поднять вопрос о механизмах смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста. Речь идет о возможности уйти на отдых досрочно, но с сокращенным размером пенсии.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете «Известия» заявила, что правительство работает над вопросом повышения пенсионного возраста. Решение будет озвучено после выработки консолидированной позиции.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.



