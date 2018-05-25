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Голикова назвала возможные сроки пенсионной реформы

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Пенсионная реформа может начаться уже в следующем году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). 

По ее словам, необходимость в проведении изменений в системе, касающейся пенсионной реформы и соцстрахования, назрела давно. 

«Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально»
Вице-премьер Татьяна Голикова — о пенсионной реформе, увеличении продолжительности жизни и улучшении системы здравоохранения

«Может, это громкое слово «реформа», но изменения в этой системе абсолютно очевидны», — добавила она

Днем ранее вице-премьер высказала мнение, что повышение пенсионного возраста в России вполне реально. По ее словам, этот вопрос является «социально-чувствительным», поэтому правительство пока не может раскрывать детали проработки соответствующего законопроекта.

Как рассказал в конце апреля премьер Дмитрий Медведев, власти РФ уже стоят на пороге обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста на законодательном уровне. 

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