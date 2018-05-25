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Сенатор Рязанский поддержал заявление Голиковой по дате начала пенсионной реформы

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Председатель комитета Совета Федерации по социальным вопросам Валерий Рязанский в интервью порталу iz.ru оценил заявление Татьяны Голиковой по дате начала пенсионной реформы. 

Ранее вице-премьер на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что пенсионная реформа в России, возможно, начнется уже в 2019 году, но какие-то изменения в пенсионной системе будут происходить и позже. При этом Голикова отметила, что этот вопрос — не сиюминутная тема. По ее словам, необходимость реформы пенсионного и социального страхования назрела давно. 

«Думаю, что Татьяна Алексеевна абсолютно права в таком содержательном контексте, что реформа может быть объявлена и в 2019 году. А что касается переходного процесса, то он, конечно, будет более длинным. В 2019 году может быть объявлена некая «дорожная карта» тех изменений, которые предложены в системе пенсионного законодательства», — сказал Рязанский.

По мнению сенатора, Голикова — опытнейший специалист и руководитель в области финансов, здравоохранения и управления проектами. Она прекрасно понимает, что «перейти из точки А в точку Б — это большой технологический процесс», который нужно обеспечить безболезненно для пенсионеров и работающих граждан.

«Это серьезная социальная задача, и ее одним наскоком не преодолеть. Так что одно дело объявить технологию решения вопроса, а потом ее обеспечить. Ее, может быть, еще придется корректировать. Нет решений простых, от которых будет хорошо всем. Я разделяю точку зрения Татьяны Алексеевны, что это не одномоментный процесс и продлится он достаточно длительное время. Самое главное, от него должна быть польза экономике и самим людям. Поэтому Голикова ответила так уклончиво», — подчеркнул Рязанский.

24 мая первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе в России не будет.

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