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Голикова назвала планируемую дату начала пенсионной реформы

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Фото: ТАСС/ПМЭФ/Владимир Смирнов
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Пенсионная реформа в России, возможно, начнется уже в 2019 году, но какие-то изменения в ней произойдут и позже. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. При этом она отметила, что данный вопрос — не сиюминутная тема.

«Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — прокомментировала решение Голикова.

По ее словам, как сообщает РИА Новости, необходимость в проведении изменений в системе, касающейся пенсионной реформы и социального страхования, назрела давно.

«Я ее назову не повышением пенсионного возраста, я ее назову реформой системы социального страхования, которая, на самом деле, давно назрела. Может, это громкое слово «реформа», но изменения в этой системе абсолютно очевидны», — заявила вице-премьер на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

24 мая первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе в России не будет. 

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