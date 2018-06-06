Пенсионеры в Сахалинской области получат ежеквартальные выплаты

Пенсионерам, проживающим на Сахалине и Курилах, ежеквартально будут доплачивать 5 тыс. рублей. Выплата положена только тем жителям, которые проработали на островах более 40 лет.

О планируемой выплате сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. По его словам, новая мера поддержки начнет действовать после 1 июля. Вопрос о ежеквартальных выплатах обсуждался с рабочей группой, в которую вошли представители общественных организаций, чиновники и пенсионеры. Изначально предполагалось, что размер выплаты составит 3 тыс. рублей, однако после подробного обсуждения сумму увеличили до 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

По данным главы региона, в Сахалинской области проживает около 160 тыс. пожилых людей. Для них действует пакет мер социальной поддержки, который направлен на улучшение жилищных условий, укрепление здоровья и повышение материального благосостояния.