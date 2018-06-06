Капремонту добавят справедливости

Пенсионеры старше 70 лет, проживающие вместе с инвалидами, с 1 января 2019 года получат льготы по уплате взносов на капремонт. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс намерен сегодня поддержать ко второму чтению думский комитет по жилищной политике, рассказал «Известиям» автор документа, член комитета Михаил Чернышев («Единая Россия»). Сегодня из-за сложившейся юридической коллизии такие пожилые люди лишаются льготы. Эксперты называют предложение парламентариев справедливым.

Согласно действующему законодательству, инвалидам I и II групп, а также пенсионерам старше 70 лет компенсируется половина суммы взносов за капремонт. Люди старше 80 лет полностью освобождаются от их выплаты. Такие компенсации предусмотрены законами субъектов, их размер рассчитывается исходя из минимального взноса на капремонт в регионе. Однако сложилась коллизия: если пожилые люди, достигшие 70 или 80 лет, живут вместе с инвалидом, не достигшим этого возраста, то они лишаются льготы. Формально сейчас поддержка положена только пенсионерам, которые живут одни или вместе с другими пенсионерами.

Финансовое положение этих групп граждан практически одинаково, говорится в пояснительной записке к проекту. По официальным данным Росстата, средний размер пенсий для инвалидов I группы составляет 15 315,4 рубля, для инвалидов II группы — 12 479,3 рубля. Средний размер выплат пенсионерам по старости — 12 830,4 рубля.

Поправки в Жилищный кодекс РФ призваны устранить эту коллизию. Документ наделяет льготами в том числе пенсионеров старше 70 лет, которые живут с инвалидами. В результате круг получателей субсидии на капремонт может увеличиться на 172 тыс. человек, что потребует дополнительных 300 млн рублей из федерального бюджета ежегодно, следует из финансово-экономического обоснования к проекту,

Изменения в ЖК должны восстановить справедливость, считает единоросс Михаил Чернышев. Есть ситуации, когда пенсионер мог бы рассчитывать на субсидию, но, например, его супруга — инвалид I или II групп и не достигла оговоренного возраста. Как правило, это люди с небольшим доходом, и лишать такую семью возможности получать субсидию было бы неправильно. Он напоминает, что сначала компенсации полагались только одиноким неработающим пенсионерам, а затем — и совместно проживающим. Важен принцип социальной справедливости, подчеркнул депутат. При этом он не исключил, что законодатели могут вернуться к обсуждению предложений по поводу расширения перечня льготников.

Замглавы комитета ГД по ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия») также отметил, что проект помогает уравнять в правах «составные» семьи.

Правильной и справедливой инициативой назвал проект и глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. По его словам, на эту тему в ОП поступает много жалоб. Однако он обратил внимание, что дело здесь не только в федеральных нормах: в некоторых регионах просто не приняты местные законы, поэтому льготы не предоставляются.