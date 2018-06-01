Капремонт освободится от долгов

Региональные операторы, курирующие выполнение капремонта, могут получить доступ к персональным данным собственников жилья. Это позволит им упростить процесс взимания долгов с неплательщиков. Такие рекомендации дал Совет Федерации Минстрою, следует из документов верхней палаты парламента (есть у «Известий»). Сейчас суды отменяют решения по взиманию долгов с граждан по капремонту из-за того, что в их приказах отсутствует часть персональных данных собственников жилья.

В Совете Федерации предложили упростить судебный механизм по взысканию долгов с неплательщиков за капремонт. В частности, верхняя плата парламента рекомендует Минстрою проработать вопрос предоставления региональным операторам капремонта права обрабатывать персональные данные жителей, чтобы ускорить процесс судебного взыскания задолженностей по взносам (рекомендации комитета есть у «Известий»). В Минстрое на момент публикации материала не прокомментировали эту инициативу.

Сейчас в России существует два способа оплачивать капремонт в жилых домах. Первый — жители могут открыть специальный счет дома и сами решать, когда и на что тратить деньги. Второй — делать взносы в общий котел регионального оператора и ждать, когда до дома дойдет очередь. По состоянию на I квартал 2018 года общий объем задолженности по «котлам» составлял 78,9 млрд рублей. Тогда как на конец 2017 года долги по спецсчетам были на уровне 12 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Ассоциации региональных операторов капремонта.

Правом взыскивать задолженности с граждан, которые отчисляют взносы по принципу общего котла, региональные операторы наделены Жилищным кодексом. Однако свободно получить персональные данные собственников из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы обратиться в суд, они не могут. За эту услугу они должны платить. Причина заключается в отсутствии договорных отношений между ними и собственниками помещений. Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин называет странной ситуацию, когда операторы могут выставлять платежки за капремонт, но ограничены в возможностях взыскивать долги.

Деньги на оплату выписок из ЕГРН, а также госпошлин приходится выделять из регионального бюджета, так как взносы на капремонт могут идти только на сами работы. Как пояснил «Известиям» министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, ежегодно на оплату пошлин фонд капремонта Подмосковья закладывает около 2 млрд рублей. Расходы на оплату выписок из ЕГРН — это еще 2,2 млрд рублей. В среднем количество должников в области достигает 1 млн человек.

Не все региональные бюджеты готовы нести такую нагрузку, поэтому в ряде случаев части персональных данных в судебных приказах не хватает. Операторы капремонта используют упрощенный порядок взыскания без участия должника в судебном процессе. Они подают документы с доказательствами того, что есть задолженность, и суд выносит решение в виде судебного приказа, который одновременно является основанием для взыскания, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова.

Если собственник опротестовал данный судебный приказ, заявив об отсутствии части его персональных данных в документе, то решение о вступлении приказа в силу отменяется. По словам Анны Мамоновой, в зависимости от региона доля отмен может достигать 30–50%. На этой почве много спекуляций. Граждане оспаривают решение суда. Также многие не делают взносы, потому что поддаются на уверения, что можно не платить и после истечения срока исковой давности задолженность спишут. Но такой подход нарушает права добросовестных жителей, на чьи деньги в итоге и проводится капремонт.

Что касается владельцев спецсчетов, общее собрание жителей может выбрать лицо, ответственное за взыскание задолженностей. Но в Жилищном кодексе не предусмотрена обязанность делать это. В Калининградской области обеспокоены следующей ситуацией. Если на спецсчетах собрано менее 50% от необходимой на капремонт суммы, то эти средства попадают обратно в «котел». Соответственно, никто по этим долгам не работает, и у регионального оператора сразу возникает проблема с большим объемом необходимого взыскания. А по части долгов могут пройти сроки исковой давности, рассказала Анна Мамонова. Совет Федерации направил в Минстрой рекомендацию проработать и этот вопрос.