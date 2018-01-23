Капремонт пошел не по плану

В прошлом году капремонт не состоялся в большинстве жилых домов, где он был запланирован. Работы были проведены только на 40% объектов, показала проверка Генпрокуратуры. Эксперты полагают, что причина — в недостаточном объеме собранных средств либо же в недобросовестных подрядчиках. По их мнению, необходимо ввести персональную ответственность за выполнение работ в полном объеме для директоров фондов капремонта и для региональных чиновников, отвечающих за реализацию программы.

В 2017 году капремонт был запланирован в 50 тыс. российских домов, но фактически состоялся только в 20 тыс. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры. В прошлом году надзорное ведомство впервые провело проверку в сфере капремонта — по поручению президента Владимира Путина.

Всего прокуроры обнаружили в ходе проверки 9,1 тыс. нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 1,5 тыс. должностных и юридических лиц. Возбудили 62 уголовных дела. В основном они касаются незаконной растраты средств или халатности региональных чиновников, из-за которой граждане вынуждены жить в небезопасных условиях.

Некоторые управляющие компании (УК) не смогли вовремя организовать ремонт, собрать данные о техническом состоянии домов, соблюсти сроки устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях домов, свидетельствуют результаты проверки. Так, например, в Сахалинской области в одном из домов отсутствовали аварийное освещение и пожарная сигнализация. По этой причине 28 руководителей обслуживающих организаций были привлечены к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ («Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений»). В Ханты-Мансийском автономном округе по вине управляющей компании жители многоквартирного дома отравились угарным газом, потому что в здании не работали вытяжка и приточная вентиляция. Организацию привлекли к уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»). В правительствах регионов не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Генпрокуратура также выявила управляющие компании, которые использовали собранные с граждан средства на капремонт не по назначению — например, на оплату штрафов, выставленных компании.

В 2012 году в Жилищный кодекс были внесены изменения, и собственников квартир обязали вносить деньги на капитальный ремонт своего дома. Они зачисляются либо на спецсчет дома, либо в региональный фонд — по выбору жильцов. Квитанции со строкой за капремонт россияне стали получать в 2013–2015 годах в зависимости от региона. Размер взносов власти каждого субъекта определяют самостоятельно. Например, в Москве он составляет 17 рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — от 3 до 4 рублей в зависимости от типа дома.

В понедельник в Минстрое оперативно не ответили на запрос «Известий». Еще в ноябре прошлого года глава ведомства Михаил Мень заявлял, что капремонт с начала года проведен почти в 30 тыс. домов. Он также сообщал, что темпы проведения работ выросли почти на 16% в сравнении с 2016 годом.

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина отметила, что организация проводила свой мониторинг работ по капитальному ремонту на территории каждого региона.

— К концу года мы тоже получили неутешительные результаты. Дело в том, что средства жителей просто лежат неосвоенными на счетах фондов капремонта. Почему так происходит? Есть разные причины. Например, в некоторых регионах нет подрядных организаций, которые могут выполнять те или иные виды работ. Данные Генпрокуратуры РФ соответствуют реальному положению дел. Сегодня нужно тщательно проанализировать ситуацию и ввести персональную ответственность за то, что работы проводятся не в полном объеме, как для директоров фондов капремонта, так и для чиновников, которые отвечают за реализацию программы, — считает Светлана Калинина.

Заместитель председателя общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Игорь Шпектор отметил, что есть регионы, которые действительно сорвали выполнение планов капитального ремонта, — например, Тыва.

— Бывает так, что средств, которые были получены с граждан на капремонт, не хватает. Но в основном срывы по капитальному ремонту идут за счет недобросовестных подрядчиков и субподрядчиков, — сказал эксперт.

Ранее «Известия» сообщали о планах Минстроя расширить свои полномочия в части контроля проведения капремонта. Предлагалось включить в перечень полномочий министерства мониторинг капремонта в регионах, «в том числе в части установления размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».