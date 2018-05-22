В регионах откроются медицинские центры для пожилых людей

До конца этого года в 26 регионах страны должны заработать гериатрические центры для медпомощи пожилым людям, определил Минздрав. Они откроются в рамках проекта «Территория заботы». Он был запущен в 2017 году в семи пилотных регионах, а в этом году будет расширен. По словам экспертов, такие центры должны открыться в каждом регионе страны - это позволит улучшить медобслуживание и повысить качество жизни людей в почтенном возрасте.

На ближайшие три года запланировано создание 68 гериатрических центров, следует из паспорта проекта Минздрава «Территория заботы» (есть в распоряжении «Известий»). Причем в 26 регионах они должны заработать уже до конца этого года, сообщили в ведомстве. Такие центры располагают современными методами диагностики и лечения, они ориентированы не на отдельно взятое заболевание, а на комплекс проблем человека в возрасте, поддержание его автономности (независимости от помощи окружающих), сохранение качества жизни, пояснили «Известиям» в Минздраве.

Проект «Территория заботы» стартовал в 2017 году в семи пилотных субъектах, выбранных на добровольной основе. Это Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Самарская области, Пермский край и Республика Башкортостан. На начало 2018 года гериатрические центры появились только в пяти из них. В Воронежской и Калужской областях пока их нет.

– Они позже подключились к проекту и просто физически не успели это сделать. Потому что требуется пройти лицензирование, подготовить кадры. Но процесс запущен, и в 2018 году они откроют центры. А вообще «пилот» рассчитан на три года, так что эти регионы пока никуда не опоздали, – пояснила «Известиям» главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

В 2018 году к проекту подключат те субъекты, где больше всего пожилых граждан (25-30% населения) и есть проблемы с их медицинским обслуживанием, рассказал «Известиям» один из разработчиков «Территории заботы» старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Александр Розанов. Это Астраханская, Костромская, Новгородская, Тульская, Рязанская, Псковская области, Красноярский и Краснодарский края. В них, помимо центров, начнут создавать гериатрические кабинеты в поликлиниках, специализированные койки в стационарах и увеличивать число врачей-гериатров.

Еще в некоторых субъектах создадут гериатрические центры, хотя старт проекта «Территория заботы» запланирован в них на 2019 год. В их числе Санкт-Петербург, Ленобласть, Ярославская, Челябинская области и другие. Проект «Территория заботы» входит в госпрограмму «Развитие здравоохранения».

Гериатрические центры должны координировать работу всех медиков и клиник, которые лечат пожилых пациентов, и оказывать им методическую поддержку.

Как пояснил Александр Розанов, одного центра на регион будет вполне достаточно. В числе его задач – разъяснять врачам, как работать с пожилыми пациентами.

По словам эксперта, порядок оказания медпомощи по профилю «гериатрия» не подразумевает такого массового ведения пациентов, как у терапевтов и специалистов.

– Основная функция врача-гериатра – это организация процесса сохранения и восстановления здоровья пожилого человека, поддержание его автономности. Он должен настроить этот процесс, по мере надобности контактировать с терапевтами и специалистами. Гериатр консолидирует усилия специалистов и исключает дублирующие рекомендации и назначения, противопоказанные возрастному пациенту, – отметил эксперт.

Проректор по лечебной работе Волгоградского государственного медицинского университета Сергей Недогода рассказал «Известиям», что гериатрические центры позволят оказывать высокопрофессиональную помощь пожилым людям, чего невозможно добиться даже в гериатрических кабинетах поликлиник.

– В центрах будут лечить больных с проблемами гериатрических столпов: головокружениями, когнитивными нарушениями, остеопорозом и другими специфическими проблемами. Кроме того, они станут заниматься совершенно новой категорией нарушений, выделенной недавно для пожилого возраста, – так называемой «хрупкостью», или старческой астенией. Для лечения таких пациентов нужен особый подход даже в назначении лекарственной терапии, – отметил эксперт.

Как писали «Известия», в России недавно разработан профстандарт врачей-гериатров. Они будут не просто лечить пожилых людей, но и выявлять их биологический возраст, а также разрабатывать индивидуальные программы для замедления старения.