Путин призвал использовать инфраструктуру ЧМ-2018 для массового спорта

Построенная к ЧМ-2018 футбольная инфраструктура должна в будущем быть окупаема. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что в будущем эту инфраструктуру нужно задействовать для развития массового спорта. Обращаясь к губернаторам, он добавил, что нельзя допускать возникновения на стадионах рынков, как это было в 1990-х.

Президент рассчитывает, что футбольная сборная России на чемпионате мира «выстрелит», показав свои лучшие качества.

Ранее российский лидер объяснил главную задачу налоговых маневров. По его словам, это необходимо для того, чтобы сократить число людей, живущих за чертой бедности.