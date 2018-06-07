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Президент ФИФА посетит матчи всех команд на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует посетить игры всех 32 команд на чемпионате мира в России.

Недельная готовность
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«Я буду на матче открытия. Я хочу посетить матчи каждой из 32 команд во всех 11 городах. Я жду сюрпризов и встреч с непредсказуемым результатом», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Глава федерации отметил, что Россия полностью готова к предстоящему турниру.

«За неделю до чемпионата мира я могу сказать, что Россия на 100% готова. 14 июня на матче между сборными России и Саудовской Аравии в «Лужниках» все смогут стать свидетелями того, насколько страна гостеприимна, какая подготовка была проделана», — подчеркнул он.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Ранее президент России Владимир Путин назвал фаворитов предстоящего турнира и рассказал о своих ожиданиях от игры российской сборной.

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