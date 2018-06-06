Путин назвал фаворитов чемпионата мира по футболу в России

Президент России Владимир Путин среди претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2018 года назвал сборные Аргентины, Бразилии, Германии и Испании. Об этом российский лидер рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

«Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды — это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная», — заявил Путин.

В то же время он отметил, что наверняка будут и другие претенденты и победит сильнейший.

Также президент прокомментировал уровень игры сборной России. Президент указал на тот факт, что за последнее время сборная не показывала больших результатов. Глава государства выразил надежду, что национальная команда сумеет сыграть достойно и покажет «современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца».

Путин также подтвердил, что будет смотреть некоторые игры чемпионата.

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня. Матчи пройдут в 11 городах страны. Официальное закрытие турнира состоится 15 июля.

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