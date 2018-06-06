Черчесов назвал игру сборной России футболом XXI века

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил журналистам, что подготовка национальной команды к чемпионату мира 2018 года была правильной.

«Сборную Турции мы взяли в спарринг, потому что Уругвай играет так же. Вся подготовка правильная», — сказал Черчесов.

В заключительном контрольном матче перед ЧМ-2018 Россия сыграла вничью с Турцией (1:1).

Под руководством Черчесова сборная не может выиграть семь матчей — это худший результат для тренеров национальной команды в истории.

«Во-первых, я не психолог, чтобы кого-то успокаивать. Мы идем своей дорогой. Надо в нас верить. Команда не сомневается: мы добьемся на чемпионате мира того, к чему стремимся», — сказал специалист.

Также Черчесов ответил на вопрос турецкого журналиста, который попросил охарактеризовать игру сборной России, напомнив, что сборную СССР при Валерии Лобановском называли футболом XXI века.

«Я играл у Лобановского. Могу сказать, что сегодня, когда мы забили гол, мы сыграли в футбол XXI века», — ответил Черчесов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter