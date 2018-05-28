Сын тренера сборной России Черчесова ошибся в дебютном матче ПФЛ

Вратарь «Черноморца» Станислав Черчесов, сын главного тренера национальной сборной России по футболу, впервые сыграл во взрослом футболе.

Матч заключительного тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Анжи-2» стал для 23-летнего голкипера первым в профессиональной карьере.

«Черноморец» потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит после ошибки Черчесова при выходе из ворот.

Черчесов ранее выступал за молодежные команды московского «Динамо» и пермского «Амкара», которые тренировал его отец, передает «Газета.ру».

Нападающий сборной России Федор Смолов ранее рассказал об обиде на тренера Черчесова. Наставник национальной команды занял пятое место в списке самых дорогих тренеров сборных из числа участников ЧМ-2018.

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