Прямой эфир
Сюжет:

Сын тренера сборной России Черчесова ошибся в дебютном матче ПФЛ

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вратарь «Черноморца» Станислав Черчесов, сын главного тренера национальной сборной России по футболу, впервые сыграл во взрослом футболе. 

Матч заключительного тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Анжи-2» стал для 23-летнего голкипера первым в профессиональной карьере.

«Черноморец» потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит после ошибки Черчесова при выходе из ворот.

Черчесов ранее выступал за молодежные команды московского «Динамо» и пермского «Амкара», которые тренировал его отец, передает «Газета.ру».

Нападающий сборной России Федор Смолов ранее рассказал об обиде на тренера Черчесова. Наставник национальной команды занял пятое место в списке самых дорогих тренеров сборных из числа участников ЧМ-2018. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игрок сборной России Антон Миранчук рассказал о чувстве юмора Дзюбы
Роналдиньо не смог выговорить имена российских футболистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017