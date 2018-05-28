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Игрок сборной России Антон Миранчук рассказал о чувстве юмора Дзюбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал «Известиям» о партнерах по сборной России, которая готовится к чемпионату мира по футболу на сборах в Австрии.

«На самом деле от него всегда слышны какие-то байки или смешные истории. Он очень смешной парень. Круто, что он с нами, такие ребята нужны в команде», — прокомментировал 22-летний игрок возвращение в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

По его словам, Дзюба обладает в команде статусом души компании, а лидерами сборной являются голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Краснодара» Федор Смолов. Кроме того, Миранчук оценил приглашение 38-летнего Сергея Игнашевича.

«Он очень спокойный. Видно, что у человека за плечами огромный опыт. Если надо, всегда поможет, подскажет. Скромный, хороший русский мужчина, — отметил Миранчук. — Если бы мне было лет 17, тогда, возможно, при его виде в моем поведении что-то менялось. Но на футбольном поле все равны. И вообще Игнашевич часто улыбается, у него нет образа сурового дядьки». 

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Антон Миранчук: «У Игнашевича нет образа сурового дядьки»

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