Антон Миранчук: «У Игнашевича нет образа сурового дядьки»

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему первенству планеты. Национальная команда проводит тренировочный сбор в австрийском городе Нойштифт. «Известия» пообщались с одним из игроков сборной — полузащитником Антоном Миранчуком, который в минувшем сезоне завоевал кубок РФПЛ в составе «Локомотива». Завершившийся чемпионат можно назвать самым успешным в карьере 22-летнего футболиста — по его итогам он стал лучшим ассистентом в составе «железнодорожников». В интервью «Известиям» игрок рассказал о подготовке сборной России к мундиалю, важности предстоящего турнира и атмосфере, которая царит сейчас в национальной команде.

— Сразу после окончания сезона вы приняли участие в огромном количестве мероприятий. Успели хотя бы немного отдохнуть перед началом сборов национальной команды?

— Я прекрасно понимал, что после чемпионства вокруг «Локомотива» и его игроков будет ажиотаж. В то же время всегда держал в голове и то, что скоро чемпионат мира и нужно думать о сборной. Могу сказать, что никакие мероприятия мне не помешали — я чувствую себя в тонусе.

— Впервые в вашей карьере после окончания первенства страны сразу начинается подготовка к крупному международному турниру. Насколько это сложно в физическом и психологическом плане?

— Да, для меня это впервые, но я стараюсь об этом не задумываться. Когда перед тобой стоит цель, ты просто идешь к ней. Вроде и сил хватает, пары дней отдыха после окончания чемпионата было достаточно. Теперь все мысли о Кубке мира — силы от этого только прибавляются. А в плане психологии всё вообще отлично, особенно после выигранного чемпионства. Теперь еще и мундиаль приближается. Что может быть лучше: чемпионат мира дома, лето, солнце. Всё прекрасно.

— Многие болельщики «Спартака» подшучивали, что «Локомотив» слишком скромно отметил свое чемпионство. Вам не кажется, что это, напротив, даже хорошо, так как позволяет быстрее сосредоточиться на работе в сборной?

— Чемпионство стало для нас первым за 14 лет. Понятно, что это грандиозное событие, но у нас в команде все ребята спокойные. Пару дней мы отмечали, но потом сразу начали настраиваться на свои сборные — многие разъехались по национальным командам. Все понимают, что сейчас нужно готовиться к важнейшему турниру и быть сосредоточенными на нем. И вообще нельзя зацикливаться на том, что прошло, нужно каждый день вновь доказывать свою состоятельность — и самому себе, и окружающим. Год назад в стране не было чемпионата мира — наверное, поэтому «Спартак» и гулял так долго.

— Вас удивило, что из чемпионского «Локомотива» в состав сборной России попали всего два игрока?

— Наверное, ребята из нашего клуба расстроены этим фактом. Но у национальной команды есть главный тренер, который принимает решение и определяет состав.

— Больше всего вас, наверное, расстраивает отсутствие в сборной вашего близкого друга и одноклубника Дмитрия Тарасова?

— Да, мы дружим, и Тара (Дмитрий Тарасов. — «Известия») хорошо отыграл последний матч в чемпионате, но тренер сборной принял такое решение. Нет ни его, ни Гильерме, ни Влада Игнатьева. Конечно, обидно за ребят, но это футбол. Они взрослые люди. Я уверен, что они всё поймут, не будут ни на кого обижаться, продолжат работать и показывать свой уровень.

— Сборная готовится к чемпионату мира в австрийском городе Нойштифт. Как вам условия подготовки?

— Тут отличный воздух, горная местность. Команда уже готовилась здесь в прошлом году к Кубку конфедераций, и все остались довольны. Мы живем в отличном отеле, кормят замечательно, хорошая погода, отменные поля... Что может быть лучше?

— Насколько тяжелая работа идет в Австрии? Можно сравнить эти сборы с теми, что вы проводите в клубах?

— Мы начали готовиться еще в Москве. Там тренировки, конечно, были поспокойнее. Здесь уже достаточно серьезные нагрузки — нужно немного потерпеть и подготовить организм к тяжелой работе. Когда мы ездим на сборы с клубами, то это обычно более долгий срок. Сейчас мы подошли к сборам в тонусе, приехали сюда сразу после окончания сезона. В целом всё нормально, рабочий режим.

— Ваш брат Алексей наверняка много рассказывал про сборную, когда вы сами не вызывались в команду. Насколько эти рассказы совпали с тем, что вы увидели?

— Я бы не сказал, что брат много рассказывал о сборной. Даже если Леша что-то и рассказывал, то это полностью совпадает с тем, что я увидел своими глазами. Я уже не первый раз в национальной команде, успел познакомиться со всеми ребятами, тренерским штабом и требованиями. Так что можно сказать, что я уже полностью освоился тут.

— Когда Алексей уже был лидером «Локомотива», а вы только возвращались в команду из аренды, он говорил, что скоро вы оба будете играть на одинаково высоком уровне. В итоге так и получилось. Но не кажется ли вам, что в тот момент брат лукавил, чтобы поддержать вас?

— Думаю, он действительно так думал, и я ему верю. Я и сам это знал, хотя, наверное, говорить так будет слишком нескромно. Скорее просто понимал, что если буду работать, то добьюсь своей цели, и мы с братом будем вместе играть на высоком уровне. Мы всегда, даже в детстве, играли вместе и получали удовольствие от взаимодействия на поле друг с другом. Знаю, что брат всегда в меня верил и продолжает верить, это придает мне сил. Могу сказать с полной уверенностью, что он не лукавил, а говорил правду и знал, на что я способен.

— Недавно на сайте РФС появилась «видеоинструкция», как отличить братьев Миранчуков. У тренерского штаба сборной с этим проблем нет?

— Вроде нет. Когда мы на поле, в этом точно нет проблем, так как у нас разные бутсы. И вообще, мне кажется, что мы разные.

— В «Локомотиве» такой проблемы вообще не существует?

— Конечно, в «Локо» все нас различают. Хотя бывает, что Юрий Палыч (Юрий Семин — главный тренер «Локомотива». — «Известия») нас путает.

— Чемпионат мира многие расценивают как возможность заявить о себе и уехать в сильный европейский клуб. Для вас это тоже является целью?

— Каждый чемпионат мира — это шанс для игроков, которые не очень заметны. Например, до мундиаля 2014 года мало кто знал про колумбийца Хамеса Родригеса. Но он провел несколько ярких матчей, и его тут же заметили, забрав в топ-клуб. Поэтому для каждого это шанс показать себя, свой уровень. Если будет возможность, то почему бы не уехать? Такие мысли есть. Главное, чтобы сборная добилась положительного результата.

— Вы с братом часто говорили, что вам нравится испанский чемпионат. Вы как-то стараетесь работать в этом направлении? Может быть, начали учить язык?

— Учить язык — это такой тонкий момент... Нам нравится португальский и испанский, но сейчас, наверное, проще сначала хорошо выучить английский, а уже потом осваивать другие языки.

— А с английским у вас как?

— Нормально, я могу на нем разговаривать.

— Вас удивило, что лидер «Локо» Мануэль Фернандеш всего за пару лет заговорил на русском?

— Приятно удивился. До сих пор постоянно говорю ему о том, что он — просто красавец, нанял репетитора и выучил язык. Он его так быстро схватил, что мы вообще только на русском и общаемся. При этом Ману даже слова не забывает никогда. Меня это правда очень поразило, и я стал уважать его еще больше. Человек отдает всего себя клубу, партнерам. Ману — настоящий профессионал. Круто, что он так серьезно отнесся к делу, большой респект ему за это.

— Знание языка помогает Фернандешу быть лидером на поле? Многие говорят, что легионеры обязаны учить язык страны, в которой они живут…

— Безусловно, для него это большой плюс. Он находится на одной волне со всеми ребятами, это помогает ему в коллективе. Язык — важная часть взаимопонимания в команде, это отражается и на игре.

— Вы впервые оказались в одном составе с Артемом Дзюбой, который обладает репутацией главного балагура в любой команде. Уже прочувствовали на себе его манеру общения?

— На самом деле от него всегда слышны какие-то байки или смешные истории. Он очень смешной парень. Круто, что он с нами, такие ребята нужны в команде.

— Кто лидер нынешней сборной России?

— Безусловно, это Игорь Акинфеев и Федя Смолов. В плане юмора и статуса души компании — Артем Дзюба.

— Сергей Игнашевич стоит особняком?

— Он очень спокойный. Видно, что у человека за плечами огромный опыт. Если надо, всегда поможет, подскажет. Скромный, хороший русский мужчина.

— Его присутствие не придает команде определенную скованность?

— Такого вообще нет. Если бы мне было лет 17, тогда, возможно, при его виде в моем поведении что-то менялось. Но на футбольном поле все равны. И вообще Игнашевич часто улыбается, у него нет образа сурового дядьки.

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