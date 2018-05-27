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Лидер сборной Египта Салах оценил возможность поездки на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах выразил уверенность, что успеет восстановиться после травмы и выступит на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на обстоятельства, я уверен, что поеду в Россию на чемпионат мира и заставлю вас всех гордиться. Ваша любовь и поддержка даст мне сил, которые мне сейчас нужны», — приводит слова Салаха RT.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз ранее сообщил, что восстановление нападающего сборной Мохаммеда Салаха займет две недели.

Египтянин получил травму плеча после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

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