11 друзей Фалькао
Футбольный мир замер в ожидании чемпионата мира, до старта которого остаются считаные дни. Мы же решили определить символический стартовый состав из 11-ти звездных футболистов, которых на мундиале в России мы по разным причинам не увидим. За основу была взята модная по нынешним временам тактика 3–4–3.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Для легендарного голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона чемпионат мира в России должен был стать красивым финальным аккордом. Вратарь давно объявил, что турнир для него — последний в карьере. Однако судьба-злодейка распорядилась иначе, и бутсы на гвоздь Джиджи пришлось повесить раньше. Дерзкая и боевитая Швеция остановила итальянцев в стыковых матчах и завоевала путевку в Россию. Буффон был одним из немногих в составе сборной Италии, к кому нельзя предъявить претензий за непопадание на мундиаль.
Защитники
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи
Партнер Буффона по сборной Италии Леонардо Бонуччи находится в идеальном для центрального защитника возрасте, месяц назад ему исполнился 31 год. Перед началом прошлого сезона произошел резонансный переход игрока обороны из «Ювентуса» в «Милан», чемпионат мира был бы отличной возможностью для Леонардо скрасить впечатления от неудачного выступления в итальянском первенстве с «россонери». Но судьба и шведская сборная распорядились иначе.
Лоран Косельни
Лоран Косельни
Капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косельни был ключевым футболистом в оборонительных порядках сборной Франции. Главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам, несмотря на высокую конкуренцию в защите, регулярно доверял Косельни место в стартовом составе и наверняка очень рассчитывал на футболиста в России. Но незадолго до мундиаля Лоран в матче Лиги Европы против «Атлетико» получил тяжелую травму — разрыв ахилла. Это повреждение поставило крест на надеждах Косельни выступить на чемпионате мира.
Дани Алвес
Дани Алвес
Травма не позволит выступить на мундиале и самому титулованному футболисту мира — защитнику французского ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвесу. Игрок, завоевавший за карьеру 36 трофеев, в финале Кубка Франции получил травму колена, которая оказалась довольно серьезной. Драматизма ситуации добавляет возраст футболиста. Дани Алвесу 35 лет, чемпионат мира в России наверняка был для бразильца последним шансом выступить в составе национальной команды на мундиале.
Полузащитники
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль не порадует россиян своим приездом сразу по двум причинам. Во-первых, его команда сенсационно не сумела пробиться в финальную стадию мундиаля, хотя еще год назад чилийцы блистали на Кубке конфедераций, где дошли до финала. Во-вторых, звездный футболист в середине апреля получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.
Марио Гетце
Марио Гетце
Четыре года назад на ЧМ-2014 в Бразилии Марио Гетце стал настоящим национальным героем Германии. В финальном матче с Аргентиной атакующий хавбек вышел на замену и сумел забить мяч, который в итоге принес Бундестим долгожданное золото. Теперь же полузащитник дортмундской «Боруссии» по ряду объективных и субъективных причин остался вне заявки на мундиаль в России. У главного тренера немецкой команды Йоахима Лева огромный выбор футболистов в полузащите, да и сам Гетце в последние пару лет не играл на стабильно высоком уровне.
Арьен Роббен
Арьен Роббен
Легендарный голландский футболист Арьен Роббен был так раздосадован невыходом своей команды на чемпионат мира, что сразу же по окончании отборочного цикла объявил об завершении карьеры в сборной. Оранжевые тяжело переживают смену поколений, даже звездный полузащитник «Баварии» ничего не смог поделать с провальным выступлением голландцев в квалификации. Отсутствие сборной Нидерландов не порадовало и организаторов ЧМ-2018, ведь многотысячная армия болельщиков из Страны тюльпанов всегда превращает в праздник любой крупный турнир.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Не будет в России и человека, который совсем недавно ударом через себя уложил мяч в девятку в финале Лиги чемпионов. Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не сумел помочь своей команде выйти в финальную стадию чемпионата мира. И это несмотря на то, что на прошлом Евро валлийцы дошли до полуфинала, да и состав вполне позволяет британцам как минимум рассчитывать на выход в финальные стадии крупных турниров.
Нападающие
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Отсутствие в заявке на чемпионат мира аргентинского форварда Мауро Икарди для многих поклонников футбола стало большой неожиданностью, ведь в нынешнем сезоне нападающий наколотил аж 29 мячей в серии А. Однако решению главного тренера южноамериканской команды Хорхе Сампаоли есть два объяснения: сложный характер звездного футболиста и огромная конкуренция у аргентинской команды в линии атаки.
Карим Бензема
Карим Бензема
За плечами форварда мадридского «Реала» Карима Бенземы внушительная коллекция из 81 матча в составе сборной Франции, однако с 2015 года нападающий не выступает за национальную команду по решению главного тренера Дидье Дешама. Виной тому достаточно мутная история, в которой фигурирует другой французский футболист — Матье Вальбуэна. Последний обвинял Бензему в шантаже, но до сих пор игрока «Реала» не признали виновным. Тем не менее, Дешам решил, что футболист со скандальной репутацией в сборной не нужен, и в преддверии ЧМ-2018 менять своего решения не стал.
Эдин Джеко
Эдин Джеко
Боснийский форвард «Ромы» Эдин Джеко провел очень приличный сезон. В чемпионате Италии нападающий отметился 16 забитыми мячами, а его восемь голов в Лиге чемпионов помогли «волкам» впервые за 34 года дойти до полуфинала главного европейского клубного турнира. Достойно выглядел Джеко и в сборной Боснии и Герцеговины (пять мячей в девяти матчах), однако его команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.
Запасные: Ян Облак («Атлетико», сборная Словении), Давид Луис («Челси», сборная Бразилии), Альваро Мората («Челси», сборная Испании), Марек Гамшик («Наполи», сборная Словакии), Хуан Мата (МЮ, сборная Испании), Раджа Наинголлан («Рома», сборная Бельгии), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», сборная Габона).