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11 друзей Фалькао

Символическая сборная звездных футболистов, которые не приедут в Россию на ЧМ-2018
Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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11 друзей Фалькао
2018-06-03 19:52:58">
2018-06-03 19:52:58
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Футбольный мир замер в ожидании чемпионата мира, до старта которого остаются считаные дни. Мы же решили определить символический стартовый состав из 11-ти звездных футболистов, которых на мундиале в России мы по разным причинам не увидим. За основу была взята модная по нынешним временам тактика 3–4–3.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон

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Джанлуиджи Буффон

Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

Для легендарного голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона чемпионат мира в России должен был стать красивым финальным аккордом. Вратарь давно объявил, что турнир для него — последний в карьере. Однако судьба-злодейка распорядилась иначе, и бутсы на гвоздь Джиджи пришлось повесить раньше. Дерзкая и боевитая Швеция остановила итальянцев в стыковых матчах и завоевала путевку в Россию. Буффон был одним из немногих в составе сборной Италии, к кому нельзя предъявить претензий за непопадание на мундиаль.

Защитники

Леонардо Бонуччи

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Леонардо Бонуччи

Фото: Global Look Press/ZUMA/Loris Roselli

Партнер Буффона по сборной Италии Леонардо Бонуччи находится в идеальном для центрального защитника возрасте, месяц назад ему исполнился 31 год. Перед началом прошлого сезона произошел резонансный переход игрока обороны из «Ювентуса» в «Милан», чемпионат мира был бы отличной возможностью для Леонардо скрасить впечатления от неудачного выступления в итальянском первенстве с «россонери». Но судьба и шведская сборная распорядились иначе.

Лоран Косельни

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Лоран Косельни

Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic

Капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косельни был ключевым футболистом в оборонительных порядках сборной Франции. Главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам, несмотря на высокую конкуренцию в защите, регулярно доверял Косельни место в стартовом составе и наверняка очень рассчитывал на футболиста в России. Но незадолго до мундиаля Лоран в матче Лиги Европы против «Атлетико» получил тяжелую травму — разрыв ахилла. Это повреждение поставило крест на надеждах Косельни выступить на чемпионате мира.

Дани Алвес

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Дани Алвес

Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic

Травма не позволит выступить на мундиале и самому титулованному футболисту мира — защитнику французского ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвесу. Игрок, завоевавший за карьеру 36 трофеев, в финале Кубка Франции получил травму колена, которая оказалась довольно серьезной. Драматизма ситуации добавляет возраст футболиста. Дани Алвесу 35 лет, чемпионат мира в России наверняка был для бразильца последним шансом выступить в составе национальной команды на мундиале.

Полузащитники

Артуро Видаль

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Артуро Видаль

Фото: Global Look Press/DPA/Mattias Balk

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль не порадует россиян своим приездом сразу по двум причинам. Во-первых, его команда сенсационно не сумела пробиться в финальную стадию мундиаля, хотя еще год назад чилийцы блистали на Кубке конфедераций, где дошли до финала. Во-вторых, звездный футболист в середине апреля получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.

Марио Гетце

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Марио Гетце

Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Gladys Chai von der Laage

Четыре года назад на ЧМ-2014 в Бразилии Марио Гетце стал настоящим национальным героем Германии. В финальном матче с Аргентиной атакующий хавбек вышел на замену и сумел забить мяч, который в итоге принес Бундестим долгожданное золото. Теперь же полузащитник дортмундской «Боруссии» по ряду объективных и субъективных причин остался вне заявки на мундиаль в России. У главного тренера немецкой команды Йоахима Лева огромный выбор футболистов в полузащите, да и сам Гетце в последние пару лет не играл на стабильно высоком уровне.

Арьен Роббен

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Арьен Роббен

Фото: Global Look Press/ZB/Thomas Eisenhuth

Легендарный голландский футболист Арьен Роббен был так раздосадован невыходом своей команды на чемпионат мира, что сразу же по окончании отборочного цикла объявил об завершении карьеры в сборной. Оранжевые тяжело переживают смену поколений, даже звездный полузащитник «Баварии» ничего не смог поделать с провальным выступлением голландцев в квалификации. Отсутствие сборной Нидерландов не порадовало и организаторов ЧМ-2018, ведь многотысячная армия болельщиков из Страны тюльпанов всегда превращает в праздник любой крупный турнир.

Гарет Бэйл

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Гарет Бэйл

Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/imagephotoagency.it

Не будет в России и человека, который совсем недавно ударом через себя уложил мяч в девятку в финале Лиги чемпионов. Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не сумел помочь своей команде выйти в финальную стадию чемпионата мира. И это несмотря на то, что на прошлом Евро валлийцы дошли до полуфинала, да и состав вполне позволяет британцам как минимум рассчитывать на выход в финальные стадии крупных турниров.

Нападающие

Мауро Икарди

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Мауро Икарди

Фото: Global Look Press/ZUMA/Matteo Ciambelli

Отсутствие в заявке на чемпионат мира аргентинского форварда Мауро Икарди для многих поклонников футбола стало большой неожиданностью, ведь в нынешнем сезоне нападающий наколотил аж 29 мячей в серии А. Однако решению главного тренера южноамериканской команды Хорхе Сампаоли есть два объяснения: сложный характер звездного футболиста и огромная конкуренция у аргентинской команды в линии атаки.

Карим Бензема

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Карим Бензема

Фото: REUTERS/Phil Noble

За плечами форварда мадридского «Реала» Карима Бенземы внушительная коллекция из 81 матча в составе сборной Франции, однако с 2015 года нападающий не выступает за национальную команду по решению главного тренера Дидье Дешама. Виной тому достаточно мутная история, в которой фигурирует другой французский футболист — Матье Вальбуэна. Последний обвинял Бензему в шантаже, но до сих пор игрока «Реала» не признали виновным. Тем не менее, Дешам решил, что футболист со скандальной репутацией в сборной не нужен, и в преддверии ЧМ-2018 менять своего решения не стал.

Эдин Джеко

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Эдин Джеко

Фото: Global Look Press/ZUMA/Giuseppe Maffia

Боснийский форвард «Ромы» Эдин Джеко провел очень приличный сезон. В чемпионате Италии нападающий отметился 16 забитыми мячами, а его восемь голов в Лиге чемпионов помогли «волкам» впервые за 34 года дойти до полуфинала главного европейского клубного турнира. Достойно выглядел Джеко и в сборной Боснии и Герцеговины (пять мячей в девяти матчах), однако его команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.

Запасные: Ян Облак («Атлетико», сборная Словении), Давид Луис («Челси», сборная Бразилии), Альваро Мората («Челси», сборная Испании), Марек Гамшик («Наполи», сборная Словакии), Хуан Мата (МЮ, сборная Испании), Раджа Наинголлан («Рома», сборная Бельгии), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», сборная Габона).

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