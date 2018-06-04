Каждый седьмой россиянин верит в победу сборной на ЧМ-2018

Трансляции чемпионата мира по футболу планируют смотреть 52% населения страны, показал всероссийский опрос. Большинство будет болеть за нашу сборную. Среди претендентов на победу граждане видят прежде всего Россию, а потом Германию и Бразилию. По мнению экспертов, в болельщиках говорит чувство патриотизма, такая вера поможет российским футболистам в подготовке к турниру.

Для большинства болельщиков ЧМ самое главное — победа российской сборной (57%), а потом уже красивый футбол (37%), выяснили социологи «Левада-центра» в ходе опроса. Кто станет чемпионом, половина респондентов затруднились ответить. Но среди тех, кто готов сделать прогноз, чаще всего ставили на Россию (14%), Германию (13%) и Бразилию (12%). Гораздо меньше шансов, по мнению респондентов, у Испании (5%), Аргентины и Португалии (по 2%).

Смотреть трансляции планируют 52% населения, при этом мужчин среди них в два раза больше, чем женщин.

— Внимание к футболу традиционно имеет гендерную специфику, оставаясь во многом прерогативой мужчин. Смотреть трансляции ЧМ собираются более 70% российских мужчин и только треть женщин, — пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Гендерные различия сказались и на мнении граждан относительно трат России на проведение мундиаля. Среди мужчин оправданными их считают 63%, а среди женщин — всего 44%.

— В сознании россиян сохраняется гендерная бинарность, включая досуг, где футбол, рыбалка и охота — это сфера мужчин, а семья, дети и хозяйство — женщин. Последним спортивная сфера кажется незначительной для подобных масштабных трат в отличие от сферы социальной (образование, здравоохранение), — объяснила Карина Пипия.

Опрос населения проводился с 20 по 24 апреля в 52 субъектах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше.

Прогноз россиян относительно победы нашей сборной эксперты считают довольно смелым.

— Нам по силам выйти из группы — это задача-минимум. Но говорить о финале, а уж тем более о победе не совсем правильно, — рассказал «Известиям» бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец.

По его мнению, команда России оказалась лидером социологического опроса благодаря патриотизму населения. И вера народа в свою сборную поможет футболистам при подготовке к ответственному турниру.

— Что же касается двух других фаворитов, то здесь россияне недалеки от истины. Бразилия и Германия — гранды мирового футбола, они совершенно точно будут одними из главных претендентов на заветный трофей, — отметил эксперт.

Аналогичный прогноз сделал и бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

— Команды Германии и Бразилии однозначно будут бороться за медали чемпионата мира. Это самые титулованные сборные, участвующие в мировом первенстве, логично, что на них ставит большинство зрителей, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что болельщики всегда верят в свою команду, даже если нет ощутимых предпосылок к успеху. Также естественно, по его мнению, что для большинства из них главное — не красивый футбол, а победа.

— Игра забывается, а результат остается. В нашем случае, когда состав не самый сильный, хорошо выступить, выйдя из группы, можно только при условии организованной командной игры и полной самоотдачи, а не искрометного комбинационного футбола, — считает Александр Мостовой.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.